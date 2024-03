Inter-Genoa | Inzaghi adesso ha più scelta! Cambio in difesa – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’, archiviato il successo contro l’Atalanta, si prepara alla sfida con ilin programma lunedì alle 20:45. Simoneritrova due titolari ed è pronto a cambiare inTITOLARI ?Si avvicina, sfida valida per la 27esima giornata di Serie A., secondo quanto riferito da SportMediaset, dovrebbe avere nuovamente a disposizione Acerbi, Frattesi e Thuram. Proprio il difensore, assente dalla trasferta contro la Roma, potrebbe partire subito titolare al posto dello squalificato Bastoni. Gli altri due, invece, dovrebbero partire dalla panchina per non rischiare ricadute in vista della sfida di Champions League con l’Atletico Madrid. Ancora ai box Calhanoglu: il turco è alle prese con un risentimento muscolare e dovrebbe tornare a ...