Inter | fuga definitiva

(Di venerdì 1 marzo 2024) Mandati in archivio i recuperi della ventunesima giornata Sassuolo-Napoli e-Atalanta (partite rinviate causa Supercoppa Italiana in Arabia Saudita) scompaiono finalmente gli “asterischi” dalla classifica della Serie A ed è possibile fare un’analisi del campionato basandosi esclusivamente sui punti realmente conquistati sul campo e non su quelli virtualmente conquistabili. Nerazzurri schiacciasassi Con 12 giornate ancora da giocare, siamo entrati nella fase più calda – e va da sé decisiva – del torneo, con alcuni verdetti che necessitano solo di essere ratificati dalla matematica ed altri invece con un destino ancora tutto da scrivere. In ottica scudetto, i 12 punti di vantaggio dell’schiacciasassi sulla più “immediata” inseguitrice (la Juventus), hanno le sembianze di una vera e propria sentenza; al di là di una questione puramente ...

La corazzata di Inzaghi sfreccia via: Darmian, Lautaro, Dimarco e Frattesi firmano un successo mai in discussione. Quarta partita di fila con quattro gol ... (ilgiornale)

l’Inter schiacciasassi sta facendo il giro del mondo. Anche per chi non ha mai visto in azione i nerazzurri, basta leggere i numeri impressionanti della ... (sport.quotidiano)

Tutti i potenziali benefici connessi alla seconda stella dell'Inter:

Inzaghi, serve il rinnovo. La Premier lo corteggia. Nuovo accordo con l’Inter per scongiurare la fuga: L’Inter schiacciasassi sta facendo il giro del mondo. Anche per chi non ha mai visto in azione i nerazzurri, basta leggere i numeri impressionanti della cavalcata in campionato per strabuzzare gli ...ilgiorno

Serie A e l’Inter in fuga, chi può riprenderla: Il recente exploit dell’Inter nel campionato di Serie A ha messo seriamente in discussione le speranze di Juventus e Milan di contendere lo scudetto ai nerazzurri. La vittoria per 4-0 contro ...ilgranchio