Inter | Frattesi conferma su Instagram | “Sto bene” Potrebbe essere disponibile per il Genoa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 1 marzo 2024) Davidegiàper la sfida di lunedì tra. Il centrocampista era uscito immediatamente dopo aver segnato nel match infrasettimanale contro l’Atalanta, ma nelle ultime 24 ore le indiscrezioni parlavano di problema rientrato e di buone condizioni per il giovane calciatore ex-Sassuolo. Ora arlo è lo stesso, che in unaStory scrive “Sto”, e che non dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti. SportFace.