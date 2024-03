Insulti sessisti alla sindaca di Russi | “Ha la depressione post partum” Lei risponde così

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024)(Ravenna), 1 marzo 2024 -di. E la prima cittadina, Valentina Palli, non ci sta: pubblica su Facebook il video in cui viene attaccata e aggiunge il suo commento: "Vi giuro che non avrei mai pensato di dover pubblicare undi questo tipo - scrive su Facebbok - Come donna mi sono state indirizzate delle parole irricevibili che affronterò convintamente a tutela mia e di tutte le donne". Il motivo del contendere sono alcune affermazioni dellaPalli sull'alluvione in Romagna, cui il geologo Claudio Miccoli - relatore durante un incontro pubblico a Conselice - ha riso insultando. In sostanza ha accusato ladi essere in preda a "...