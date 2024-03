Inflazione italiana stabile allo 0 | 8% in febbraio Cala nell’area euro 2 | 6% | la borsa “vede” nuovi tagli Bce

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024)in Italia. Secondo le stime preliminari dell’Istat. si ripete lo 0,8% del mese prima. Rispetto a gennaio, i prezzi al consumo sono saliti in media dello 0,1%. Sul dato complessivo incidono molto i costi dell’energia, in diminuzione. L’di fondo, ossia senza conteggiare voci che oscillano molto, come gli alimentari freschi e, appunto, l’energia, si colloca al 2,4% in discesa rispetto al 2,7% di gennaio. L’acquisita per il 2024 (ossia il dato che si avrebbe a fine anno in caso di variazioni nulle da qui a dicembre) è pari a +0,5%. Il sottoindice “carrello della spesa”, che include i prodotti a più alta frequenza di acquisto, segna un 3,4%. Guardando alle varie tipologie di prodotti, nell’ultimo mese, il costo di alimentari e bevande analcoliche è ...