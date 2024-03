Infermiere cuore d’oro Vince un premio con il suo progetto e lo dona all’Opa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Quando il gioco è cura, unisce i bambini e li fa sentire a casa. Lo stesso gioco che traduce le relazioni tra lingue diverse all’interno di un reparto dove tutto intorno si fa serio. Daniele Calevro questo lo sa bene, lui che ha devoluto unin denaro alla ludoteca dell’Ospedale del. Originario di Massa, 33 anni una maturità scientifica e la laurea in infermieristica, ora all’interno di pediatria dell’Opa. Daniele ha iniziato la sue esperienza in Monasterio quando l’ospedale stava mettendo in essere l’accreditamento del Joint Commission International, un ente terzo che che certifica la qualità e la sicurezza dell’assistenza sanitaria. Accreditamento arrivato nel giugno scorso così lui ha deciso di farci uno studio. "Ho voluto spiegare come ci si trova da neolaureati in un ambiente in cambiamento – racconta –, dove si ha la ...