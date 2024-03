Incredibile segnalazione su Petit a un passo dal Serale | c’entra la sua famiglia

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 1 marzo 2024)ha da poco ricevuto la maglia dele già sono emerse diverse segnalazioni sul suo conto che parlano di un’illustre parentela nel mondo dello spettacolo, che non ha caso avrebbe anche un’amicizia con Maria De Filippi. Così il pubblico ha iniziato a mettere in discussione l’allievo di Amici 23 nonostante abbia dato costantemente prova del suo talento. Amici 23:ha dei parenti famosi Notizie.it ha fatto sapere che la zia diè l’amatissima attrice Nadia Rinaldi, nota per aver anche preso parte a programmi televisivi come L’Isola dei Famosi. A lei si aggiunge anche il figlio Riccardo Mandolini, che è diventato popolare grazie al suo ruolo di Damiano nella serie TV di successo di Netflix, Baby. Vista l’amicizia tra l’attrice e Maria De Filippi. , alcuni fans hanno pensato che questo ...