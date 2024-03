Incidente sul lavoro | morto operaio | precipita dal tetto di un cantiere e perde la vita a soli 40 anni I sindacati | il cordoglio non basta più

Reggio Emilia, 1° marzo 2024 – Un bidone di colla bollente è esploso alla Fibrotubi, azienda di Bagnolo in Piano, in via Provinciale Sud. Cinque gli operai ... (ilrestodelcarlino)

Incidente sul lavoro, morto operaio: precipita dal tetto di un cantiere e perde la vita a soli 40 anni: Incidente mortale sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi presso una ditta di via Eugenio Barsanti, lungo la zona industriale: un operaio di Brindisi, Giuseppe Petraglia, di 40 anni, ha perso la vita ...quotidianodipuglia

Moglie investita dal marito: il drammatico Incidente in un parcheggio di Ancona: Un tragico Incidente ha scosso Ancona nel primo pomeriggio, quando un pensionato ha investito accidentalmente sua moglie con l’auto mentre stava facendo retromarcia nel parcheggio. La donna, 75 anni, ...notizie

A12, Incidente in galleria tra Carrodano e Brugnato: una ragazza di 23 anni trasportata in ospedale: Paura per una ragazza di 23 anni oggi sull’autostrada A12 alla Spezia, tra i caselli di Carrodano e Brugnato. La giovane, di Livorno, per causa ancora in corso di accertamento ha perso il controllo ...ilsecoloxix