Incidente sul lavoro | esplode bidone di colla bollente | 5 operai feriti Uno è grave

(Di venerdì 1 marzo 2024) Reggio Emilia, 1° marzo 2024 – Undiè esploso alla Fibrotubi, azienda di Bagnolo in Piano, in via Provinciale Sud. Cinque gli, di cui unoportato d’urgenza con l’elisoccorso al centro grandi ustionati di Parma. L’esplosione è avvenuta intorno alle 17 coinvolgendo i lavoratori attorno al quale stavano operando. Sul posto i carabinieri di Correggio e il personale del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di. Informata anche la Procura che sta coordinando le indagini per risalire alle cause che hanno provocato l’esplosione.

Lanuvio, grave Incidente su Via Cisternense: un ferito trasportato in ospedale in codice rosso: Sul camion alla guida vi era un operaio di circa 60 anni ... Purtroppo quel punto della strada provinciale via Cisternense, non è nuovo ad incidenti gravi . Le forze dell'ordine raccomandano ...ilmamilio

Perde il controllo dell'auto, si ribalta e si schianta contro il cancello del condominio: L’Incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì 1 marzo ad Agrate Brianza, in via Lecco. Erano circa le 10.10 quando dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati inviati i soccorsi in ...monzatoday

Esplode bidone di colla nel Reggiano, cinque operai feriti: Grave Incidente sul lavoro nel Reggiano. Un bidone di colla bollente è esploso in un'azienda di Bagnolo in Piano, in via Provinciale Sud. Cinque gli operai feriti, di cui uno grave portato d'urgenza ...ansa