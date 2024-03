Incidente oggi Santarcangelo | frontale in via Emilia | ferita una donna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024)di Romagna (Rimini), 1° marzo 2024 - Un bruttoè avvenuto questa mattina, poco prima delle 8, adi Romagna, sulla via. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, la conducente di una Opel ha perso il controllo della vettura e ha invaso la corsia opposta, andando a sbattere contro la parte anteriore di un camion carico di pellet. L'urto ha provocato lo scoppio dello pneumatico del tir. L'autotrasportatore ha perso il controllo del tir che è finito fuori strada nel fosso ribaltandosi su un fianco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il camionista è risultato illeso, mentre lasulla Opel è stata portata per accertamenti all'ospedale Bufalini di Cesena.