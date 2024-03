Incidente fra mezzi pesanti | lunga coda sulla A1

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Montepulciano (Siena), 1 marzo 2024 – Disagi sull’Autostrada del Sole nel tratto senese, 7 km dopo il casello Valdichiana in direzione sud. Nell’sono rimasti coinvolti due, per fortuna senza feriti. Nel tratto compreso fra Valdichiana e Chiusi verso Roma il traffico non è più bloccato ma in tarda mattinata c’erano oltre 6 chilometri dida smaltire. L’è avvenuto al km 393. Sul posto la polizia stradale, il personale di Autostrade per l'Italia e tutti idi soccorso. Come percorsdo alternativo si può uscire a Valdichiana, proseguire in direzione di Torrita e prendere la Ss 326 verso Chiusi da dove è possibile rientrareA1.