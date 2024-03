Inchiesta sul dossieraggio di politici e imprenditori | 15 indagati tra cui il pm Antonio Laudati e giornalisti

(Di venerdì 1 marzo 2024) Una quindicina di persone risultano indagate nel fascicolo della procura di Perugia relativo a una presunta attività disui presunti accessi abusivi alle banche dati con le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette. Tra loro anche diversi. Emerge – secondo quanto risulta all’agenzia Ansa – dall’invito a comparire notificato al magistrato– sostituto procuratore alla Direzione nazionale antimafia sebbene senza incarichi – il quale deve essere ancora sentito dai magistrati. Si sarebbe invece avvalso della facoltà di non rispondere Pasquale Striano, tenente della guardia di finanza già in servizio alla procura antimafia al quale vengono contestati centinaia di accessi abusivi. Secondo quanto scrive oggi il Corriere della Sera le ipotesi di reato a carico di ...

Il ritrovamento è stato effettuato dall'attivista Umberto Mercurio sulla spiaggia di Licola . La Procura di Napoli ha aperto una inchiesta per fare chiarezza ... (fanpage)

Nuovo appuntamento con Le Iene presentano : Inside , stasera su Italia 1 si parla della mafia siciliana . Questa sera, 29 febbraio su Italia 1, in prima serata, ... (movieplayer)

Quindici indagati nell'Inchiesta sui dossier, anche giornalisti: Una quindicina di persone risultano indagate nel fascicolo della procura di Perugia relativo a una presunta attività di dossieraggio sui presunti accessi abusivi alle banche dati con le segnalazioni ...ansa

Delitto Nada Cella: prosciolta dall’accusa di omicidio Annalucia Cecere, non ci sarà il processo sulla tragedia del 1996: Il giudice decreta il non luogo a procedere per l’ex insegnante accusata di aver ucciso Nada il 6 maggio di 28 anni da a Chiavari, nello studio del ...ilsecoloxix

Inchiesta sul Summer festival, acquisite le delibere: L'Inchiesta sul Summer Festival conta già i primi indagati. A distanza di sei mesi dall'apertura del fascicolo d'indagini negli uffici della procura di Avellino, guidata dal procuratore Domenico ...ilmattino