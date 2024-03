Inaugurato Palazzetto polifunzionale al Cpo dell' Acqua Acetosa | Malagò | Consente di sognare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - E' statooggi a Roma il nuovoa disposizioneo sport italiano, presso il Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti', all'. Il Presidente del Coni Giovanni, insieme al Segretario Generale, Carlo Mornati, ai Vice Presidenti del Coni Silvia Salis e Claudia Giordani e alla presenza del Ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi, del Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma hanno preso parte alla inaugurazione con il classico taglio del nastro. Sono intervenuti, tra gli altri, anche il Capo del Dipartimento Sport Flavio Siniscalchi, il membro onorario del Cio Franco Carraro e numerosi Presidenti federali e dirigenti del Coni, a partire dal Responsabile dei Cpo, Alessio ...