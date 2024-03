(Di venerdì 1 marzo 2024) Quando salgo sulper casa calcolo mentalmente il tempo a disposizione e piena di entusiasmo apro il computer, apro i libri, apro l’astuccio, prendo penne e matite, cerco di eliminare fisicamente con la sola forza del pensiero le persone intorno a me, prego che abbiano sbagliato posto o che scendano alla fermata successiva, spero che almeno mi lasceranno il posto corridoio, sennò mi sento in trappola, ma ogni volta che quello seduto al posto finestrino vuole andare in bagno o al bar o a telefonare mi alzo per farlo passare e mi cade qualcosa, un filo, una presa, una borsa un bicchiere. Oppure lui inciampa nel mio filo del computer e cade tutto. Oppure mi chiede di fare cambio di posto e io gli dico: no, la prego no. E così mi odia fino alla fine del viaggio e oltre. Ma non importa perché sono piena di entusiasmo e ho scelto ilproprio per ...

Chongqing , 19 feb – (Xinhua) – Il treno G3729, noleggiato per i lavoratori migranti che stanno per tornare al lavoro, e’ partito oggi dalla ... (romadailynews)

Chongqing , 19 feb – (Xinhua) – Il treno G3729, noleggiato per i lavoratori migranti che stanno per tornare al lavoro, e’ partito oggi dalla ... (romadailynews)

Chongqing , 19 feb – (Xinhua) – Il treno G3729, noleggiato per i lavoratori migranti che stanno per tornare al lavoro, e’ partito oggi dalla ... (romadailynews)

Trenitalia assume: Oltre 1.450 persone con un un’età media di 40 anni, più di 44 milioni di passeggeri trasportati nel 2023, una media di 900 corse al giorno e la flotta di treni regionali più giovane d’Italia. Con ques ...altovicentinonline

Caro treni, i conti in tasca ai turisti: "Per le famiglie sarà un salasso". Vicesindaco cacciato, è bufera: Non si placa la polemica sulla decisione della Regione di confermare le tariffe del 5 Terre Express. Rifondazione Comunista difende Olivia Canzo: "Allontanata solo per avere detto ’no’ al protocollo".lanazione

In treno si lavora benissimo, dicono tutti: è vero, ma io no: Ma non importa perché sono piena di entusiasmo e ho scelto il treno proprio per lavorare, come dice chiunque, come forse è vero per chiunque tranne che per me. Sono lì seduta, con tutto il lavoro ...ilfoglio