In Italia 608mila Airbnb | 35% in Toscana Sicilia Lombardia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Oltregli alloggi disponibili sulla piattaformainnel 2023, con un'offerta concentrata principalmente in tre regioni, che da sole quotano il 35,4%: la(il 12,9% del totale), la(11,4%) e la(11,1%). Al quarto posto la Puglia (8,9%) seguita da Sardegna (8,4%), Lazio (8,3%), Campania (6,8%) e Veneto (5,7%). Per quanto riguarda il tasso di occupazione il livello più elevato si registra nel Lazio con 69,3%, seguita da Veneto (62,5%) e(60,3%). Emerge dalla ricercain: i numeri del fenomeno di Jfc, che l'ANSA pubblica in anteprima. Ialloggidisponibili inpesano in modo diverso su le varie città e ...