In Italia 1 mln di caregiver al fianco di chi ha disturbi del linguaggio

(Di venerdì 1 marzo 2024) Un milione dini 'angeli custodi' delle persone condelche agiscono da 'partner comunicativi' dei pazienti, spesso colpiti anche da problemi di deglutizione. Casi, questi, in cui iforniscono un aiuto chiave nell'organizzare e gestire i pasti in raccordo con il logopedista. Al loro "ruolo cruciale" è dedicata la Giornata

Obesi 5,6 mln Italiani, esperti: "Dolcificanti utili per ridurre calorie": in lieve calo rispetto al picco del 2021 (oltre 6 mln, pari a circa il 12% della popolazione adulta), ma nettamente superiore a 20 anni fa quando si attestava all’8,5%. Si tratta, quindi, di un ...notizie.tiscali

Influenza. Prosegue la lenta discesa dell’incidenza. Da inizio stagione colpite quasi 12 mln di persone: In lieve diminuzione il numero di casi di sindromi simil-influenzali (ILI) in Italia. Nell’ottava settimana del 2024, l’incidenza è pari a 6,7 casi per mille assistiti (6,9 nella settimana precedente, ...quotidianosanita

Nuovo ospedale, Cannata (Fdl) “Con l’arrivo dei 100 mln si potrà procedere alla definizione della gara”: Esprime soddisfazione anche il parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, per l’approvazione del finanziamento aggiuntivo per il nuovo ospedale di Siracusa: cento milioni di euro per c ...siracusaoggi