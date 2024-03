In Abruzzo c’è un microbirrificio nascosto dentro un castello

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 1 marzo 2024) Finalmente, una ventata d’aria fresca. Non è il vento che si insinua tra le scale deldi Roccascalegna – uno spettacolo da visitare grazie alla sua posizione in cima alla roccia – ma l’amministrazione dell’omonimo comune. Giovane, determinata, aperta: ha scelto di mettere a disposizione gli spazi inutilizzati delper le attività locali, dando così vita a un’insolita taproom dove trovare le bevande delDelphìn. Ilnelmedievale Visitando la fortezza ci si ritrova di fronte a un locale dove fermarsi per un aperitivo 100% abruzzese: specialità della casa sono le birre di Giuseppe Villani, che nel giungo 2013 ha avviato la produzione di Delphìn nel borgo di Altino, a sei chilometri da Roccascalegna. La passione per il ...