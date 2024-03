“Importante pensare anche ai servizi“

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Sulla realizzazione del nuovo stabilimento di Fosber Group, intervieneil presidente della Provincia Luca Menesini, sottolineando l’aspetto "dell’integrazione tra il nuovo concetto di fabbrica che si sta sviluppando con il territorio circostante. "Saràinstaurare nuovi modi di dialogo tra azienda e istituzioni – dichiara Menesini – per non aumentare le disuguaglianze, guardando alla spinta rispetto ai– da quelli per l’infanzia ai trasporti fino all’integrazione tra azienda e territorio – perché occorre creatività per una rigenerazione industriale, e una strada da seguire all’insegna del rispetto dell’ambiente". Menesini ha fattouna panoramica partendo dai modelli industriali di alcuni anni fa "che creavano strutture di piccole e medie dimensioni, mentre oggi la tendenza è quella di ...