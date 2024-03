(Di venerdì 1 marzo 2024) Al via due progetti per promuovere la conoscenza dellee delle culture straniere finscuola dell’infanzia Comprenderediverse, conoscere culture straniere per divenire cittadini del mondo. È questa una delle mission dell’Istituto Comprensivo Fucecchio, che promuove due nuovi percorsi volti allo sviluppo delle competenze multilinguistiche a partire dai più piccoli. Con il progetto "Let’s learning English with storytelling", le bambine e i bambini delle sezioni dei cinque anni di tutte le scuole dell’infanzia avranno un primo approccio alla conoscenza della lingua inglese. Nella scuola primaria, invece, è già partito un progetto dedicato alla conoscenza della lingua francese rivolto a tutte le classi terze. Entrambi i percorsi vengono svolti da docenti distraniere della scuola secondaria di ...

Imparare le lingue fin dalla tenera età: Al via due progetti per promuovere la conoscenza delle lingue e delle culture straniere fin dalla scuola dell’infanzia Comprendere lingue diverse, conoscere culture straniere per divenire cittadini ...lanazione

Scuola di italiano e sport gratuito al Gonzaga per i giovani italiani e stranieri in difficoltà: Scuola di italiano e sport gratuito al Gonzaga per i giovani italiani e stranieri in difficoltà 200 persone di 40 Paesi diversi coinvolte in corsi di lingua e cultura italiana […] ...blogsicilia

Al Gonzaga di Palermo scuola di italiano e sport gratuito per gli stranieri: PALERMO (ITALPRESS) – Imparare bene la lingua italiana per una maggiore inclusione sociale e partecipare a diverse attività sportive gratuite insieme ai giov ...telenicosia