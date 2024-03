Immissioni in ruolo docenti | dal 2024 25 potrebbe essere abolita la Call Veloce BOZZA DL Semplificazioni

(Di venerdì 1 marzo 2024)in: dal/25ro svolgersi con modalità diverse rispetto a quelle dello scorso anno scolastico, Abbiamo già parlato del mancato rinnovo delle assunzioni da GPS sostegno, abbiamo sottolineato l'anticipo delle assunzioni da concorso PNRR oltre i 20.000 preventivati. Un altro tassellol'abrogazione dellache, in realtà, non ha mai entusiasmato ie che negli scorsi anni scolastici si è svolta con numeri risicati sia perché gli Uffici Scolastici hanno difficoltà a chiudere le operazioni in tempo, sia perchè decidere in due giorni di trasferirsi in altra provincia/regione non riscuote grande entusiasmo tra i. L'articolo ...

Scuola, precari in Basilicata raddoppiati in 8 anni. Sono circa 3 mila: Proposta del sindacato – Innanzitutto di utilizzare le Gps di prima fascia per posti di sostegno e posto comune, come canale strutturale di assunzione, per coprire i posti rimasti vacanti, una volta ...melandronews

Scuola, precari in Basilicata raddoppiati in 8 anni: “Negli ultimi otto anni, nella regione Basilicata, i docenti a tempo determinato sono quasi raddoppiati da 737 a 1624, e sono aumentati anche gli insegnanti di sostegno non di ruolo, passando da 72 pr ...basilicata24

Immissioni in ruolo 2024/25: buone notizie per vincitori concorsi PNRR, meno per idonei concorso 2020 [BOZZA]: Immissioni in ruolo 2024/25, o meglio dal 2024/25 fino al raggiungimento del target concordato con l’Europa per le assunzioni con il nuovo reclutamento PNRR. L’obiettivo finale è di 70mila nuovi ...orizzontescuola