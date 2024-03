Imbroglio | regolatevi o | il passo falso di Pietro scatena la rivolta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 1 marzo 2024) L'Eredità è da sempre un programma che tiene incollata alla tv tutta la famiglia. Ultimamente, però, chi guarda le puntate riversa poi tutte le sue considerazioni sui social network. Gli utenti hanno deciso di scagliarsi ancora una volta contro gli autori del quiz televisivo. Il motivo? Stando a quanto filtra in rete, avrebbero pensato a una "parola finale" eccessivamente difficile da indovinare. Alla fase della Ghigliottina è arrivato il giovanissimo, dopo una sfida clamorosa con Maria Grazia. Il campione, arrivato all'ultimo step con ben 200mila euro di montepremi in gioco, ha giocato al meglio le sue carte. "Carattere", "Conto", "Dipinto", "Chiaro", "Correre": questi gli indizi per arrivare al termine "Tondo". La parola non è stata il risultato dell'intuito di molti, concorrente compreso. Motivo, questo, per cui si èta una ...