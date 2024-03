Ilva | Urso sceglie Davide Tabarelli e Giovanni Fiori | completata la triade di nuovi commissari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) La nuovache dovrà guidare Acciaierie d’Italia fuori dal disastro finanziario lasciato dalla gestione Mittal è completa. Sonoi duenominati dal ministro delle Imprese Adolfoper affiancare Giancarlo Quaranta, scelto appena il governo ha dato il via libera all’amministrazione straordinaria che giovedì ha ottenuto il definitivo via libera dal Tribunale di Milano.è il presidente di Nomisma Energia ed esperto di tematiche ambientali. In passato è stato consulente del ministero dell’Industria e ha assistito il ministero dell’Ambiente in tema di cambiamenti climatici. All’inizio degli Anni Duemila ha fatto parte di diverse commissioni ministeriali sulle politiche ...