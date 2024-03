Ilva | arrivano i due nuovi commissari scelti dal governo | chi sono Giovanni Fiori e Davide Tabarelli

(Di venerdì 1 marzo 2024) L'exdi Taranto è in amministrazione straordinaria, e ilMeloni ha scelto dueche dovranno gestirla: si tratta dell'esperto di ambiente ed energiae del commercialista. Affiancheranno l'ingegnere Giancarlo Quaranta per cercare di rilanciare l'acciaieria.

"Si va in amministrazione straordinaria e nei prossimi giorni saranno nominati i commissari ". Lo ha detto, uscendo dall'incontro con il governo, il ... (quotidiano)

"Si va in amministrazione straordinaria e nei prossimi giorni saranno nominati i commissari ". Lo ha detto, uscendo dall'incontro con il governo, il ... (quotidiano)

All’ex Ilva di Taranto arrivano i commissari, dopo la stagione di Arcelor Mittal . Oltre tre settimane di serrate trattative fra gli studi legali, non sono ... (quotidiano)

Ex Ilva, Urso nomina altri due commissari: sono Fiori e Tabarelli: arrivano i rinforzi per il commissario di Acciaierie d’Italia, la società che gestisce gli impianti ex Ilva dichiarata insolvente dal Tribunale di Milano proprio ieri. Il ministro delle Imprese e del ...repubblica

Ex Ilva, Saipem e nucleare: cosa dicono i giornali di oggi: Dall’insolvenza dell’ex Ilva al boom in borsa di Saipem fino al rilancio del nucleare paventato dall’ad di Eni Descalzi: ecco giornali ...energiaoltre

Ex Ilva e Piaggio Aero, le mosse del governo per la privatizzazione: A più di un mese dalla fine della proroga non sembrano però arrivare segnali nuovi sulla vicenda ... Uno schema, insomma, che potrebbero ricalcare quello futuro dell’Ilva. Sul tema è stato appena ...genova.repubblica