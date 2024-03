Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 1 marzo 2024) Vladimir Putin minaccia l'Occidente. Nel suo discorso all'Assemblea federale il presidente russo ha ricordato di essere in possesso di armi nucleari. Il leader del Cremlino ha avvisato i suoi nemici: “Truppe Nato in Ucraina avrebbero conseguenze catastrofiche”. Il numero uno del Cremlino alza la posta per non perdere la guerra.