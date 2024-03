Il Volo | il primo album interamente di inediti è ‘Ad Astra’ | i primi dettagli

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ilannuncia il nuovo, ‘Ad, un viaggio sonoro composto da 11 tracce dal sapore internazionale che costituiscono ilprogetto del trioda. In uscita il prossimo 29 marzo e già in pre-order, il disco sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in vari formati fisici. Nello specifico. Cover da Ufficio Stampa CD CD autografato (esclusiva Amazon) LP colorato LP colorato autografato (esclusiva Amazon) LP nero. L’atteso annuncio smentisce definitivamente i rumors che volevano Gianluca, Piero e Ignazio in odore di separazione, corsi in retedopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2024. Sul palco dell’Ariston, Ilsi è presentato con il brano Capolavoro che farà parte del nuovo lavoro con cui ...