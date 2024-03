Il tour della racchetta. Via alla Padel Cup 2024. A Milano l'ultima tappa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) di Mattia Todisco Comincia la fase più importante per la MediolanumCup, torneo Open FITP con quindicimila euro di prize money. La manifestazione toccherà sei città per altrettante tappe: Venezia, Bari, Roma, Ancona, Palermo e. In campo ci saranno i grandi interpreti delnazionale e internazionale, come Riccardo Sinicropi, giocatorenazionale italiana protagonista agli Europei di Cracovia 2023 e numero 9 del ranking FITP. Il suo nome è tra quelli annunciati nel primo dei sei tornei Open lanciati da Medioalnum con American Exrpess, in coppia con l’italoargentino Nicolas Brusa, numero 219 FIP e 25esimo nella classifica FITP. I due sono stati avversari lo scorso settembre nella finale del FIP Rise Sassuolo: vinse Sinicropi, allora in coppia con Giulio Graziotti, contro la ...