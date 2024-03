Il torneo di Viareggio sta cambiando

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 1 marzo 2024) Lunedì scorso allo Stadio “Ferracci” di Torre del Lago, frazione di, veniva scritta una piccola pagina di storia: per la prima volta una squadra africana, la nigeriana Beyond Limits, alzava al cielo il Burlamacco – trofeo che richiama una delle maschere del celebre carnevale – al culmine della 74esima edizione deldi. È una notizia che è stata appresa con una certa depressione dai più nostalgici, secondo cui ildinon è più quello di una volta. In effetti l’edizione appena conclusa è stata senz’altro la “piùCup” e la “meno Coppa Carnevale”, per così dire, che si ricordi. La finale tra i nigeriani del Beyond Limits e i congolesi del Centre National Brazzaville non solo è stata la prima tutta straniera nella storia, ma ha anche ...