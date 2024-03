Il terribile incubo della pallavolista Aleksandra Uzelac | “Mi hanno puntato una pistola alla testa”

Banishers: Ghosts of New Eden – Recensione: Vengono chiamati da un loro collega e mentore Charles a New Eden, un insediamento coloniale dell’America del nord colpito da una terribile maledizione. I cittadini non riescono più a dormire, preda di ...hynerd

Ha disdetto casa: la sua avventura alla Juventus finisce qua: La sua avventura alla Juventus finisce qua. Un’altra mazzata per la Juventus, un altro momento che fa male a società e tifosi. Il momento complicato della Juventus si arricchisce di un ulteriore capit ...informazione

Botte a un vigile, assolto 5 anni dopo: «Per me è la fine di un incubo»: Accecato con lo spray urticante, detenuto per una notte in una cella di sicurezza e anche accusato di resistenza a pubblico ufficiale dopo un arresto che cinque anni finì sotto i riflettori, arrivando ...corrieredelveneto.corriere