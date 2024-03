Il tempo e la calma

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’occhio ha sostituito l’orecchio nella relazione tra le persone. Un cambio epocale nella comunicazione. Per millenni l’orecchio ha dominato e la parola era il principale mezzo di comunicazione tra uomini e donne. Oggi è l’immagine. Il linguaggio visivo è rapido, sempre diverso, multiforme. E’ il linguaggio televisivo, il linguaggio dei social, del nostro Smartphone. Siamo ritornati ai geroglifici egiziani, con l’uso delle emoticon: le faccine riprodotte sulla tastiera. Faccina che sorride, faccina che ride a crepapelle, che piange. Piccoli cuori, sticker, manine… Ogni emoticon ha un preciso senso e aiuta ad arricchire i nostri messaggi su whattsapp, via mail o sui social, come Facebook e Instagram, sintetizzando il nostro stato d’animo e dandola qualche informazione in più a chi ci legge. Il linguaggio visivo con la sua rapidità ha condizionato l’ascolto. Esempio: quando parliamo con ...