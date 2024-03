Il tè Niu Lan Keng Rougui

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il mondo del tè offre una vasta gamma di varietà e sapori unici, ognuno con la propria storia affascinante e le proprietà benefiche. Tra le varietà più pregiate e ambite si distingue , un tesoro gastronomico che incanta gli intenditori di tutto il mondo. Storia e Origini ha radici profonde nella provincia cinese di Fujian, nota per la sua ricca tradizione nel coltivare e produrre tè di alta qualità. Questa varietà prende il nome dal villaggio di Niu Lan, dove cresce in condizioni climatiche uniche che conferiscono al tè un carattere distintivo. La storia dietro è intrisa di leggenda e tradizione. Si narra che secoli fa, durante la dinastia Ming, un monaco buddista viaggiò fino al villaggio di Niu Lanalla ricerca di un luogo tranquillo per meditare. Durante il suo soggiorno, notò le foglie di tè che crescevano rigogliose sulle pendici delle ...