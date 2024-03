Il summit globale sull' innovazione sarà a Bologna | in arrivo al WMF esperti da tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Arriveranno da USA, Regno Unito, Canada, Irlanda, Francia, Olanda, Turchia, Belgio e Spagna i primie speaker annunciati che si riuniranno in Italia per parlare die futuro, in occasione del WMF - We Make Future, Fiera internazionale e FestivalTecnologica e Digitale. Già confermata la presenza di figure come Paul Roetzer, Matt Navarra, Cari Miller, Gala Ivkovic, insieme a giganti del settore tech quali Google, Microsoft, Lenovo e TikTok. Tra i primi nomi confermati anche Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna, Francesco Ubertini, Presidente di CINECA, Brando Benifei, europarlamentare relatore dell'AI Act e Guido Scorza, Componente del Garante per la protezione dei dati personali., 01/03/2024. L'Italia è sempre più attore ...