Il senso profondo del Calcio Storico

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ilfiorentino ha conosciuto negli ultimi anni una strana popolarità, anche se il modo in cui è stato raccontato ha spesso avuto a che fare con toni sensazionalistici per il registro violento che esprime. Oltre la violenza, però, c’è molto altro. Dario Nardini, antropologo e scrittore, ha pubblicato con Olschki un libro dedicato al tema, uscito a fine novembre. Si intitola “Ilfiorentino” ed è l’analisi del fenomeno più completa che possiate trovare. Lo abbiamo intervistato riguardo il suo libro e ilin generale. Ilè una di quelle cose che da dentro ti dicono: “come si fa a spiegarlo”, “se non ci stai dentro non puoi conoscerlo”. Tu come hai fatto a rompere questa pellicola di diffidenza e ...