Il Sassuolo ora punta su Ballardini. La parentesi Bigica è già chiusa

(Di venerdì 1 marzo 2024) Già finita l’avventura di Emilianosulla panchina della prima squadra e già contro il Verona sulla panchina deldovrebbe sedere Davide. Il condizionale è un omaggio alla lunga serata che ha visto il tecnico ravennate trattare la risoluzione del contratto che lo legava fino al 2025 alla Cremonese, ma l’idea è che il dopopossa cominciare già oggi. Un discreto caos, non c’è che dire, e una situazione a suo modo inedita che, in casa, nessuno pensava di dovere affrontare. Non in classifica, con il ‘cappotto’ inflitto dal Napoli che conferma evidenti limiti di gioco – 54 gol subiti, solo il Frosinone, che però segna più, peggio – e di carattere – 20 punti persi da situazione di vantaggio – che tengono i neroverdi ben dentro al gruppo delle pericolanti. Non a ...