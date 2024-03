Il Sassuolo ci ripensa | arriva Ballardini per cercare la salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 1 marzo 2024) La pesante sconfitta casalinga subita nel recupero di campionato dal Napoli ha provocato il secondo ribaltone in casa neroverde nel giro di una settimana. Il, infatti ci, decidendo di chiamare uno specialista income Davide, sollevando dall’incarico Bigica, guida tecnica della Primavera, che era subentrato all’esonerato Alessio Dionisi ILCIE CHIAMAGli emiliani non gettano la spugna ma, anzi, vogliono tenersi ben stretta la categoria puntando tutto su un profilo come Davide, la cui specialità e’ proprio lain corso d’opera. Lo confermano i numeri, visto che per ben sette volte in undici subentri il tecnico romagnolo ha raggiunto l’obiettivo. ...