Il Sassuolo a furia di trascurare l’importanza della difesa si è ritrovato in crisi

(Di venerdì 1 marzo 2024) La paura è arrivata solo apparentemente all’improvviso, con la luce che si è spenta in un corridoio che fino a quel momento pareva illuminato a giorno, l’isola felice che si riscopre terrorizzata. I sei schiaffi subiti dal Napoli con in panchina un tecnico ad interim dopo l’esonero di Alessio Dionisi hanno sbattuto la realtà in faccia al, dopo che per mesi sono stati ignorati i segnali di pericolo, quella lampadina che si accendeva sempre più a fatica. Le vittorie di inizio anno con Juventus e Inter avevano rappresentato l’illusione che fosse l’ennesima stagione identica alle altre, alti e bassi sì, ma in uno scenario da serena metà classifica. Delle ultime 13 partite di campionato, ilne ha vinta una soltanto: un 1-0 striminzito contro la Fiorentina, il gol di Pinamonti difeso stoicamente dai miracoli di Consigli in una gara che, a ...

