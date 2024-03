Il ritorno in città dei dinosauri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Fino al primo aprile l’area dell’Ippodromo di Bologna (via dell’Arcoveggio 41) è invasa da unin vita di animali preistorici grazie all’evento ’in’, che ha registrato un grande successo nelle varie tappe tra Roma, Genova, Torino, Milano. Meravigliosi esemplari robotizzati e a grandezza naturale condurranno i visitatori in un viaggio a ritroso nel tempo ed esattamente all’epoca in cui la terra era dominata proprio daie dai rettili. Milioni di anni fa queste specie estinte popolavano il cielo e i mari. Ancora oggi il mistero della loro scomparsa resta al centro di numerosi studi e teorie scientifiche che affascinano il grande pubblico. Nessuno ha mai visto un dinosauro ma, grazie alla ricostruzione dei fossili rinvenuti, molti studiosi hanno potuto risalire alle loro dimensioni, forme ...