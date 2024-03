Il ritorno di Veronica Lario | Io miliardaria? Mi hanno tolto tutto Sono stata trattata da velina ingrata

(Di venerdì 1 marzo 2024) Castigata, nascosta: la sedia vuota, il fantasma nella torre. Quindici anni di silenzio. Dopo il rumoroso divorzio da Silvio Berlusconiha scelto la trincea, perché "cimomenti difficili e dolorosi in cui è meglio chiudersi che aprirsi". Ha augurato ogni bene all’ex marito in sofferenza, ma a distanza. Tornando alla fine a incarnarsi di nuovo in Miriam Bartolini, amministratrice dei propri affari, signora di 67 anni che non deve chiedere e restituire più nulla, non ricattabile. A sorpresa stasera ritorna. Di nuovo bionda, fuori dalla leggenda che la vuole. "Una persona normale", dice. ‘A cena da Maria Latella’, davanti a mezzo calice di vino bianco, racconta nel dinner talk di Sky Tg24 i postumi della lunga battaglia in tribunale e la serenità ritrovata. È la prima uscita pubblica, ...

