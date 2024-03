Il ricatto di Zuckerberg | senza accordo con gli editori via le news da Facebook e Instagram

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il tiranno digitale Marckha dichiarato guerra agli. Come riporta il Guardian, il patron di Meta, la società che gestisce, WhatsApp e, si è messa in rotta di collisione con il governo australiano dopo aver annunciato che smetterà di pagare gliaustraliani per le notizie e prevede di chiudere la sua sezione notizie in Australia e negli Stati Uniti. Una notizia che arriva dall’altra parte del mondo dovrebbe interessare poco alle nostre latitudini, ma nel laboratorio australiano si sta consumando una battaglia che presto arriverà anche in Europa.cancellata anche in Australia La società di social media Usa ha annunciato infatti che quest’anno smetterà di pagare gliaustraliani per ...