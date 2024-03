Il retroscena su Calzona | Entrò nello spogliatoio e pensò una cosa

(Di venerdì 1 marzo 2024) Quandodel Napoli, mancavano 36 ore al Barcellona:solo una. Ildel Corriere dello Sport. Notizie Calcio Napoli – La prima volata che Francescomise piededel Napoliuna. Il Corriere dello Sport rivela unlegato all’arrivo del tecnico della Slovacchia sulla panchina del Napoli. sono bastate tre partite aper restituire morale e riportare entuasiasmo nell’ambiente azzurro affranto dopo le delusioni subite con Garcia prima e Mazzarri dopo. Il tecnico ha cambiato la squadra non solo fisicamente ma anche mentalemente come rivela il quotidiano ...

Aurelio De Laurentiis potrebbe conferma re Francesco Calzona sulla panchina del Napoli anche per la prossima stagione, ma solo in un caso . CALCIO Napoli – ... (napolipiu)

Calzona e quel primo giorno a Napoli: "Qui va fatta subito una cosa": L'edizione odierna del Corriere dello Sport, nello spazio riservato al calcio, ha svelato un retroscena su mister Francesco Calzona. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha scelto Francesco ...areanapoli

Calzona: "Piotr, ho bisogno anche di te". La risposta di Zielinski: L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato l'impatto di Calzona a Napoli, svelando un retroscena. Ecco quanto si legge: "Calzona, nel suo incedere rassicurante, aveva intuito che ...areanapoli

"Bisogna togliere la polvere dalle spalle", ecco come Calzona ha dato la scossa alla squadra: il retroscena: Notizie Napoli calcio. In casa azzurra è tornato l'entusiasmo dopo la vittoria per 6-1 in casa del Sassuolo. Ora alle porte c'è il big match contro la Juventus, una sfida che potrebbe definitivamente ...msn