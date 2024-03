Il primo trofeo dell’anno del Sudamerica è del Fluminense | la Recopa è tricolor!

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 1 marzo 2024) Lasi aggiudica ildella stagione ine festeggia la vittoria dellaIlche si assegna inha avuto stanotte la sua squadra vincitrice. Si tratta della, l’equivalente della nostra Supercoppa Europea, che mette di fronte la vincitrice della Copa Libertadotres (la nostra Champions League) e la Copana (la nostra Europa League). A differenza di ciò che succede in Europa, si gioca nell’arco di due gare e non in campo neutro. Di conseguenza, la passione è elevata, come tutto ciò che ha a che fare con il pallone in un continente che vive di calcio come nessun altro. Nella gara d’andata, disputata in Ecuador, la LDU de Quito ha sconfitto i ...