Il peso delle bollette | il 5% dei nuclei è in difficoltà con le spese energetiche

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di venerdì 1 marzo 2024) FACCIAMO I CONTI. La povertà energetica è una realtà diffusa in tutta Italia, anche nei territori più ricchi: vivrebbe in questa situazione il 5,1%famiglie lombarde, una stima che su scala locale conterebbe circa 24milafamiliari in tutta la Bergamasca.