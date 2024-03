Il passaporto ora si può fare in Posta | niente più code in Questura e consegna anche a casa Costo 116 euro

(Di venerdì 1 marzo 2024)in? Sì, grazie. Da oggi presso gli ufficili è possibilerichiedere il rilascio del, o il rinnovo del documento nel caso in cui sia scaduto o sia andato smarrito o rubato. Grazie alla convenzione firmata tra Poste italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle imprese e del made in Italy, i cittadini residenti o domiciliati nei Comuni che sono stati inclusi nel cosiddetto progetto Polis di Poste potranno aprire ora una pratica di richiesta o rinnovo del. Come? Basta presentare la documentazione direttamente allo sportello dell’ufficiole.piùindunque. Non solo: per comodità, i cittadini hanno la possibilità di ricevere il ...

commenta ' Rivoglio il mio passaporto , che non mi servirebbe per scappare ma per iniziare l'attività che sognavo da una vita'. È la richiesta avanzata da ... (tgcom24.mediaset)

Al via il nuovo servizio di richiesta e rinnovo passaporti negli uffici postali dei Comuni al di sotto di 15 mila abitanti. La novità parte in via ... (ildenaro)

Il passaporto ora si può fare in Posta: niente più code in Questura e consegna anche a casa: passaporto in Posta Sì, grazie. Da oggi presso gli uffici postali è possibile anche richiedere il rilascio del passaporto, o il rinnovo del documento nel caso in cui sia scaduto o sia andato ...quifinanza

Ecco Polis, il passaporto arriva alle Poste nei piccoli comuni: Si chiama Polis e da oggi consentirà a 16 milioni di italiani di poter chiedere il rilascio del passaporto direttamente all'ufficio postale. Il progetto, destinato ai comuni con meno di 15 mila ...ansa