Il nuovo questore Andrea Valentino | “Criminalità e degrado in stazione? Se ne esce col lavoro di squadra”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Bergamo. È uno temi più caldi: furti, risse e aggressioni sono all’ordine del giorno e le elezioni sono alle porte. “Il problema della scarsa sicurezza in? Anche in una città come Bolzano, che dall’esterno può sembrare un paradiso, troviamo situazioni al limite tra disagio sociale,– commenta il, arrivato a Bergamo dopo l’esperienza nel capoluogo del Trentino -. Per loro natura, lesono luoghi di aggregazione di determinate situazioni”. Situazioni che “non vanno affrontate solo dal punto di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica”, con il rischio di ottenere dei semplici “provvedimenti tampone”. “Ciò che serve – ripete– è un...

Arriva da Bolzano il nuovo questore di Bergamo : si chiama Andrea Valentino , 62 anni, originario della provincia di Napoli ma con una lunga esperienza in ... (bergamonews)

Jesi (Ancona), 29 febbraio 2024 – Snobba l’avviso orale e il foglio di via del questore , viene beccato dai poliziotti in piazza della Repubblica e li ... (ilrestodelcarlino)

nuovo questore di Genova: "Per lunedì dialoghiamo con i manifestanti": Lo ha detto il nuovo questore di Genova, Silvia Burdese, spiegando come sarà affrontato l'ordine pubblico il 4 marzo quando a Genova, in occasione della presenza del vice premier Matteo Salvini e del ...primocanale

Il nuovo questore: «Stazione e baby gang: serve gioco di squadra»: IN VIA NOLI. «Al servizio dei cittadini»: primo incontro di Andrea Valentino con le istituzioni cittadine. Dalla stazione alle bande di ragazzini, dall’ordine pubblico ai reati da codice rosso: sul ...ecodibergamo

Strage Erba: legale Azouz, è in aula per cercare la verità: (ANSA) - BRESCIA, 01 MAR - "E' indiscutibile che in un modo o nell'altro il delitto possa fare riferimento al mondo di Azouz, che è un fatto nuovo". Il mondo è quello dello spaccio. Lo ha spiegato uno ...notizie.tiscali