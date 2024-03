Il mondo del ciclismo sarà al Lido di Camaiore prima della Tirreno Adriatico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024)di, 1 marzo 2024 – Aspettando la partenzacorsa ciclistica, il fine settimana didianimato da una manifestazione da non perdere, che vedrà il lungomare predisposto ad area espositiva per la vendita di biciclette, abbigliamento, accessori, e tutto quello che ruota attorno aldelle due ruote. “Per sostenere al meglio l’ottima riuscita dello spettacolo, abbiamo riproposto l’evento collaterale Aspettando la Partenza 2-3-4 marzo per dimostrare l’interesse che il territorio ha sull’argomento. Ilfa parte integrantevita sportiva dei cittadini versiliesi e degli ospiti che vivono anche temporaneamente il territorio. Riteniamo ...