Il ministro Salvini inaugura il 4/ Ponte di Lecco con la ruspa

Il ministro della Difesa Guido Crosetto non ama parlare del generale Roberto Vannacci , oggi sottoposto ad una sospensione disciplinare di undici mesi per la ... (open.online)

Regionali, Salvini di nuovo in Abruzzo per un tour nelle aree interne: L’AQUILA – Il Vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini torna domani, sabato 2 marzo, in Abruzzo per un tour nelle aree interne della Regione. Alle ...ekuonews

REGIONALI ABRUZZO DIVENTANO SFIDA NAZIONALE,: Domani inizierà il tour di Matteo Salvini, leader della Lega, vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sarà in Abruzzo anche il 3, 7 e 8 marzo. Domani Salvini sarà ad Avezzano ...abruzzoweb

Domani il ministro Salvini ad Avezzano: AVEZZANO – Matteo Salvini arriva ad Avezzano. La visita del vicepremier nel capoluogo marsicano è attesa per domani, sabato 2 marzo. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti illustrerà gli ...laquilablog