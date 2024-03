Il maltempo non dà tregua | in arrivo un weekend di pioggia sulla Bergamasca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 1 marzo 2024) Questa settimana una vasta area depressionaria centrata sull’Europa centro-meridionale, porterànostra regione tempo perturbato con nevicate sui rilievi a quote sempre più alte. Un nuovo peggioramento è previsto nella giornata di Domenica. Le previsioni del meteo delsu Bergamo a cura di Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 1 marzo 2024 Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo nuvoloso o coperto con precipitazioni deboli/moderate a carattere sparso alternate da pause asciutte. Quota neve compresa sui 1.500 – 1.700 metri.Temperature: Minime comprese tra 9 e 12°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 9 e 14°C.Venti: In pianura deboli/moderati da nord-est, in quota moderati da nord-est. Sabato 2 marzo 2024 Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione ...