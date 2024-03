Il Maestro Lazzeri al Workshop di Music Conducting a Malta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Firenze, 1 marzo 2024 - A partire da domani e fino al 7 marzo iltoscano Giampaolo– cornista, docente e strumentatore per banda, direttore della Filarmonica 'Gioachino Rossini' di Firenze nonché Presidente dell'ANBIMA APS Nazionale – sarà impegnato neldedicato alla direzione d'orchestra di fiati, presso laBand Clubs Association. Il, dopo i grandiosi successi di pubblico riportati nei concerti maltesi, è nuovamente sull'isola grazie al progetto europeo Erasmus, nato tra, Italia, Spagna e Serbia. Ilindiconclude la seconda serie delle masterclasses internazionali, svoltesi in questi mesi presso The American ...