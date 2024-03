Il geniale gol di testa di Maradona in Napoli Sampdoria del 1987 – VIDEO

Osimhen e Kvara trascinano il Napoli, Sassuolo travolto CRONACA e FOTO: Al 75' Sassuolo-Napoli 1-6 - Gol di Kvaratskhelia - Trova la doppietta anche il georgiano che, sugli sviluppi del corner, conclude verso la porta ma trova la respinta di Volpato e insacca sul ...ansa

Serie A: Sassuolo-Napoli 1-2 DIRETTA e FOTO: Uno-due micidiale dei partenopei Al 29' Sassuolo-NAPOLI 1-1 Gol di Rrahmani - Azione magistrale del Napoli, Di Lorenzo verticalizza per Anguissà che con una giocata geniale serve di tacco Rrahmani a ...ansa

Luton Town – Manchester City: Haaland trova il poker, ecco le immagini del gol! – VIDEO: Il Manchester City chiude nuovamente i discorsi in casa del Luton Town. Al 55' imbucata geniale di Walker per De Bruyne. Il belga fornisce il quarto assist al centro per Haaland che fa 4-2. Poker per ...generationsport