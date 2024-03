Il generale Vannacci | «Ma dove lo vedete il patriarcato in Italia? Il mio libro è dedicato a mia madre»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 1 marzo 2024) IlRobertosi confessa oggi in un’intervista al Corriere della Sera. Nel colloquio con Aldo Cazzullo racconta che ritiene l’accusa di istigazione all’odio razziale «totalmente infondata. Il mioè un’ode alle diversità. Ma l’elogio della diversità è ben diverso dalla discriminazione. La diversità consiste nel riconoscere caratteristiche diverse in ognuno di noi: cultura, origini, etnia, religione, credo politico. La discriminazione riguarda i diritti e la dignità; e nei miei libri non vi è traccia di questa esecrabile posizione ideologica». Mentre non ritirerà la querela a Pier Luigi Bersani: «Non sono una persona vendicativa. Ho aspettato il limite giuridico dei 90 giorni prima di sporgere denuncia; ma in tutto quel tempo dall’onorevole Bersani non una parola di ripensamento sulle offese che mi ha rivolto. Non ...