Il “Festival della Biodiversità” Parco Nord | via al concorso di idee

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) IlMilano dà il via aldiper la diciottesima edizione del “”, che si svolgerà dal 16 al 26 giugno. Quest’anno la rassegna sarà dedicata alle scienze per lo sviluppo sostenibile con l’intento di proporre la- e, quindi, la ricerca scientifica - in questo ambito, come metrosostenibilità dell’intero pianeta. "Il tema scelto quest’anno si pone come obiettivo quello di liberare la missionescienza dalle catene degli interessi economici esua applicazione tecnologica - ha spiegato il presidente Marzio Marzorati -. Lo scopo è quello di recuperare la sua originaria capacità di stupire attraverso i suoi metodi di ricerca, ...